انهزم اليوم الأربعاء ممثلا الجزائر في منافسة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم في إطار ذهاب الدور 16.

وانهزم وفاق سطيف أمام أدونا ستارز الغاني بنتيجة (0-1), بدورما (غانا).

وجاء الهدف الوحيد للفريق الغاني عن طريق ضربة جزاء, نفذها اللاعب ستيفان أدامس (د 73).

وكان وفاق سطيف بطل إفريقيا لموسم 2014 معفيا من الدور التمهيدي للمنافسة.

وسيجري لقاء الإياب يوم الأحد 18 مارس (سا 19:00) بملعب 8 ماي 1945 بسطيف.

من جهته انهزم نادي مولودية الجزائر أمام نادي, مونتاين أوف فاير النيجيري بنتيجة (1-2), في اللقاء الذي جمع بينهما بملعب أجيجي بلاغوس.

وسجل هدفي الفريق النيجيري كل من اللاعب شيجوكو نناميدي آكو (د 36) عن طريق ضربة جزاء ومونسورو باشيرو (د 84), فيما عدل الشاب عبد العزيز عماشي النتيجة للمولودية في الدقيقة 56.

وكانت المولودية قد تأهلت في الدور التمهيدي على حساب نادي أوتوهو الكونغولي, بانهزامها (0-2: ذهابا) و فوزها (9-0: إيابا) .

وتقام مباراة الإياب يوم السبت 17 مارس بملعب 5 جويلية سا (20:45).