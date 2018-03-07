أشاد النجم المصري محمد صلاح بالنجم الجزائري ياسين براهيمي قبل مباراة ناديه ليفربول وبورتو في رابطة أبطال أوروبا التى جرت مساء امس الثلاثاء بملعب انفيلد رود و انتهت بالتعادل السلبي (0-0).

وأكد في اللاعب المصري تصريحات لموقع "دياريو دي نوتيسياس" أن ياسين لاعب موهوب محذرا منه في اللقاء, غير أنه لم يشارك في المواجهة.

وأضاف صلاح: " تمثيل قارة إفريقيا على أحسن وجه مهم جدا لي, وهو بنفس الأهمية لدى لاعبي بورتو الأفارقة, ياسين براهيمي لاعب موهوب جدا, أنا أعرفه منذ مدة وهو لاعب استثنائي".

وفضل مدرب بورتو اراحة براهيمي تحسبا لما تبقى من مباريات البطولة, حيث انهزم نادي بورتو على أرضية ميدانه بخمسة أهداف كاملة ذهابا, ما جعل حظوظه في العودة منعدمة أمام النادي الإنجليزي.