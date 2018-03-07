تجري مؤسسة طاسيلي للطيران محادثات مع سلطات ولاية هوستن (الولايات المتحدة الأمريكية) بدعم من منتدى الأعمال الجزائري-الأمريكي حول إمكانية فتح خط جوي حاسي مسعود-هوستن, حسب ما اعلنه اليوم الأربعاء رئيس المنتدى السيد إسماعيل شيخون.

و قال شيخون خلال اليوم الإعلامي حول الأسبوع الاقتصادي و الثقافي للجزائر بالولايات المتحدة الأمريكية المرتقب في سبتمبر 2018 أنه "سيتم لاحقا إطلاق دراسة جدوى فتح هذا الخط من قبل مؤسسة طاسيلي للطيران و سلطات ولاية هوستن يتم من خلالها تحديد مردود هذا الخط الذي سيتم عبره نقل العاملين في المجال البترولي و المسافرين و كذا الشحن الجوي".

و اضاف شيخون أن منتدى الأعمال الجزائري-الأمريكي قد تواصل مع سلطات هوستن (المطار و المدينة) و الذين عبروا عن استعدادهم لمناقشة المشروع مع مؤسسة طاسيلي للطيران.

و تابع ذات المتحدث في تصريح للصحافة على هامش هذا اللقاء يقول "سيكون هذا الخط فرصة للعمل مع شركة طاسيلي للطيران بالنسبة لخطوط الشحن و نقل البضائع الجزائرية الموجهة للولايات المتحدة الأمريكية".