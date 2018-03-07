مشروع خط جوي بين حاسي مسعود وهوستن

أخبار الوطن
7 مارس 2018 () - واج/س.أ
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تجري مؤسسة طاسيلي للطيران محادثات مع سلطات  ولاية هوستن (الولايات المتحدة الأمريكية) بدعم من منتدى الأعمال الجزائري-الأمريكي حول إمكانية فتح خط جوي حاسي مسعود-هوستن, حسب ما اعلنه  اليوم الأربعاء رئيس المنتدى السيد إسماعيل شيخون.         

و قال شيخون خلال اليوم الإعلامي حول الأسبوع الاقتصادي و الثقافي  للجزائر بالولايات المتحدة الأمريكية المرتقب في سبتمبر 2018 أنه "سيتم لاحقا  إطلاق دراسة جدوى فتح هذا الخط من قبل مؤسسة طاسيلي للطيران و سلطات ولاية  هوستن يتم من خلالها تحديد مردود هذا الخط الذي سيتم عبره نقل العاملين في  المجال البترولي و المسافرين و كذا الشحن الجوي". 

و اضاف شيخون أن منتدى الأعمال الجزائري-الأمريكي قد تواصل مع سلطات  هوستن (المطار و المدينة) و الذين عبروا عن استعدادهم لمناقشة المشروع مع  مؤسسة طاسيلي للطيران.

و تابع  ذات المتحدث في تصريح للصحافة على هامش هذا اللقاء يقول  "سيكون هذا  الخط  فرصة للعمل مع شركة طاسيلي للطيران بالنسبة لخطوط الشحن و نقل البضائع  الجزائرية الموجهة للولايات المتحدة الأمريكية".

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