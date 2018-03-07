اعتبرت مديرية الصحة لولاية الجلفة أن تأكيد إصابة الطفل البالغ من العمر (11عاما) والمتوفي مؤخرا بمستشفى مدينة البيرين (130 كلم شمال الولاية) بوباء البوحمرون من عدمه يخضع بالأساس إلى نتائج التحاليل التي هي الآن على مستوى معهد باستور بالجزائر العاصمة, حسب ما علم اليوم الأربعاء من مسؤولي القطاع.

وأكد المدير بالنيابة لقطاع الصحة بالولاية بخوش بأنه "لا يمكن الجزم بأن الطفل مصاب بالبوحمرون أو أي عارض مرضي آخر إلا بعد استلام نتائج التحاليل المخبرية التي ستفصل في الأمر كونها تصاريح رسمية", مشيرا إلى أن التحاليل (عينات الدم) هي على مستوى معهد باستور منذ مساء أمس الثلاثاء وستستلم نتائجها في الأيام القادمة (الاثنين أو الثلاثاء).

وبعد أن أوضح بأن "هذه الحالة بالنسبة لمديرية الصحة ليست حتى اللحظة إصابة جزمية ومؤكدة بالبوحمرون, إلا أنه سيتم استلام النتائج المخبرية ويكشف عن ذلك بشكل رسمي", أشار بخوش في حديثه عن الحملات التحسيسية التي تخص هذا المرض إلى أنها " تتجسد في مساعي و جهود القطاع و المؤسسات الصحية الجوارية وكذا مختلف الشركاء و الفاعلين في الصحة المدرسية وأولياء التلاميذ والأئمة في إطار توسيع دائرة التوعوية".