تعتزم شركة كوكا كولا إنتاج مشروب كحولي للمرة الأولى في تاريخها الممتد لنحو 125 عاما، على أن يطرح المنتج في اليابان على غرار مشروبات "ألكوبوب" الشعبية.



وتسعى الشركة إلى استغلال مذاق مشروب تشوهاي الشهير، الذي يشهد إقبالا كبيرا في البلاد، وهو نوع من المشروبات الفوارة المنكّهة المضاف إليها مادة كحولية محلية يطلق عليها شوتشو.



ويحتوي المنتج عادة على ما بين ثلاثة وثمانية في المائة من الكحول، بحسب الحجم.



وقال رئيس كوكا كولا في اليابان، جورج جاردونو، إن الخطوة "تجربة متواضعة لشريحة محددة من سوقنا."