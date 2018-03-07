أعلنت وزيرة التربية نورية بن غبريت عن إمكانية تغيير تواريخ البكالوريا لهذه السنة.

وقالت بن غبريت على صفحتها في الفايسبوك " حرصا من وزارة التربية على توفير أفضل حظوظ النجاح للتلاميذ ومراعاة للقلق الذي عاشوه سيتم إطلاق استشارة واسعة حول تواريخ بكالوريا 2018 وذلك بالاتفاق مع شركائها الاجتماعيين المعتمدين".

واكدت بن غبريت عن وجود خيارين هما:

1-إبقاء التواريخ السابقة:3-4-5-6-7 جوان 2018

2-تغييرها على النحو التالي:19-20-23/21-24 جوان 2018