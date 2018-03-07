خلت قائمة "فوربس" لأغنياء العالم لعام 2018 من السعوديين للمرة الأولى منذ أن بدأت المجلة الأمريكية بنشرها عام 1987.



وضمت قائمة "فوربس"، التي نشرت الثلاثاء، عددا قياسيا من أصحاب المليارات حول العالم، حيث بلغ عددهم 2208 أشخاص، من 72 دولة، بثروة إجمالية بلغت 9.1 تريليون دولار.وأضافت أنه تم إطلاق سراح الوليد وآخرين، وأن التحقيق مستمر للكشف عن عدد المليارات، التي تم دفعها للتسوية، مشيرة نقلا عن مصادرها إلى أن الوليد ممنوع الآن من مقابلة وسائل الإعلام.



وضمت القائمة عددا قياسيا لأصحاب المليارات من الولايات المتحدة، وبلغ عددهم 585 مليارديرا، واحتل رئيس شركة "أمازون" للتجارة الإلكترونية جيف بيزوس، صدارة القائمة بثروة قدرت بـ 112 مليار دولار.



فيما، جاء في المرتبة الثانية مؤسس شركة مايكروسوفت، بيل غيتس بـ90 مليار دولار، تلاه المستثمر الأمريكي وارين فافيت بـ84 مليارا.



يشار إلى أن قائمة "فوربس" لأغنياء العالم للعام الماضي ضمت 10 سعوديين على رأسهم الوليد بن طلال، الذي احتل حينها الصدارة على مستوى العرب بثروة تقدر بـ18.7 مليار دولار.



وأرجعت المجلة استبعاد مليارديرات السعودية إلى ضعف المعلومات حول ما حدث لبعضهم في إطار حملة مكافحة الفساد، التي أطلقتها الرياض في نوفمبر الماضي، وما تم في صفقات الإفراج عن عدد منهم وعلى رأسهم الأمير الوليد بن طلال.



وقالت "فوربس" إن التقارير أفادت بأن ما لا يقل عن 4 أثرياء سعوديين من قائمة فوربس لعام 2017 قد احتجزوا ضمن هذه الحملة.





