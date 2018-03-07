كُشِفَ النقاب عن أول جناح تسوُّق، خالٍ من البلاستيك، في العالم بالعاصمة الهولندية أمستردام.



وسيكون أكثر من 700 منتجٍ متاحة دون تعبئة وتغليف بلاستيكي بهذا الجناح، الذي يُقام في متجر تجريبي جديد بحجم المترو من سلسلة أسواق "إيكوبلازا" في المدينة الهولندية، ويضم منتجات اللحوم والأرز والتوابل والألبان والشوكولاتة والحبوب والفواكه والخضراوات، بحسب صحيفة The Independent البريطانية.



وقالت حملة التوعية البيئية "A Plastic Planet-كوكب بلاستيكي"، التي توصَّلَت إلى هذه الفكرة، إن الكشف عن أول جناح تسوُّقٍ، خالٍ من البلاستيك بالعالم كان لحظة بارزة في المقاومة العالمية لمكافحة التلوث البلاستيكي.



وازداد الاهتمام بقضية تلوث المحيطات بالمواد البلاستيكية؛ إذ يمكنها أن تضر وتدمر الحياة البرية، بعد أن سُلِّط عليها الضوء في سلسلة الأفلام الوثائقية البارزة Blue Planet II التي تنتجها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن الحياة البحرية.



وفي هولندا، ستقيم سلسلة أسواق "إيكوبلازا" أجنحةً خالية من البلاستيك في كل فروعها الـ74، بحلول نهاية العام الجاري (2018).



وسيُستَخدَم الجناح في اختبار مواد حيوية قابلة للتسميد، بالإضافة إلى استخدام مواد تقليدية تشمل الزجاج والمعادن والورق المقوَّى، حسبما ذكر أنصار الفكرة.



وستحمل البضائع الموجودة في هذا الجناح علامة "خالية من البلاستيك"، وهي علامة طُرحت بواسطة الحملة لمساعدة المتسوقين في التعرف بسهولة على المنتجات الخالية تماماً من أي تعبئة أو تغليف بلاستيكي.