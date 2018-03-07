ضمت قائمة المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة اسم كريم فداد، وهو “محترف” يلعب في ناد مغمور ينتمي إلى القسم الثالث للبطولة السويسرية. والغريب في الأمر أن لوائح الفيفا لا تلزم اللاعبين الشبان بتلبية دعوة منتخباتهم في تواريخ الفيفا، بل يعود ذلك لموافقة نواديهم فقط، ما يعطي صورة عن قيمة اللاعب المستدعى. وأكثر من ذلك فإن الاسم المدون على قائمة الفاف هو للأب وليس للابن الذي يدعى وائل فداد. فهل تم الاستدعاء لقيمة الابن أم لوزن الأب؟ والفاهم يفهم.