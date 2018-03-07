يستعد الاتحاد الأوروبي لتوجيه ضربة موجعة جديدة للمغرب، من خلال تبني قرار جديد يهم هذه المرة استيراد الفوسفاط المغربي ومشتقاته من المخصبات والأسمدة الفلاحية، حسب ما كشف عنه موقع “هيبريس” المغربي، الذي أكد على أن السبب هذه المرة ليس الصحراء الغربية وفوسفاطها، بل بسبب معدن طبيعي في جوفه هو الكادميوم، الذي يعتقد أنه يخترق التربة ويلوث الماء والنبات. وقد صادق البرلمان الأوروبي بالفعل، في أكتوبر 2017، على خطة المفوضية الأوروبية للحد من كمية الكادميوم المسموح به في الأسمدة المعدنية التي تباع في السوق الأوروبية. وإذا علمنا ما يشكله الفوسفاط من أهمية في مداخيل الرباط من العملة الصعبة، نفهم حجم الصفعة الجديدة التي تستعد لتلقيها من الاتحاد الأوروبي.



