استقرت أسعار النفط اليوم الخميس بدعم من قوة الطلب بعد أن انخفضت في الجلسة السابقة تحت ضغط ارتفاع إنتاج الخام الأمريكي إلى مستوى قياسي وزيادة المخزونات.

وبحلول الساعة 08:58 بتوقيت الجزائر بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 64.36 دولار للبرميل مرتفعا سنتين أو ما يعادل 0.03 بالمائة مقارنة مع الإغلاق السابق. جاءت الزيادة الطفيفة بعد انخفاض الخام ما يزيد على اثنين بالمائة يوم أمس.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61.16 دولار للبرميل بارتفاع سنت واحد أو ما يعادل 0.02 بالمائة. وانخفض خام غرب تكساس أيضا بأكثر من اثنين في المائة في الجلسة السابقة.

يأتي تماسك الأسعار اليوم بعد زيادة مخزون النفط الخام الأمريكي بوتيرة لم تكن كبيرة كالمتوقع خلال الفترة الحالية التي تتسم بفتور الطلب في نهاية الشتاء لعوامل موسمية، حيث تغلق الكثير من المصافي النفطية لإجراء أعمال صيانة.

كانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ذكرت أمس الأربعاء أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت 2.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من مارس إلى 425.91 مليون برميل دون الزيادة البالغة 2.7 مليون برميل التي توقعها المحللون.

وعلى جانب الطلب، قال بنك غولدمان ساكس الأمريكي في مذكرة للعملاء صادرة بتاريخ السابع من مارس إن التوقعات تظل لنمو قوي على الرغم من الدلائل التي ظهرت في الآونة الأخيرة وتشير إلى تباطؤ اقتصادي طفيف.

ورغم ذلك، يضغط ارتفاع الإنتاج الأمريكي على أسواق النفط حيث بلغ الأسبوع الماضي مستوى قياسيا جديدا عند 10.37 مليون برميل يوميا.