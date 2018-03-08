عينت إدارة شبيبة الساورة التقني نبيل نغيز على رأس العارضة الفنية لفريقها الأول لكرة القدم، حسب ما علم اليوم الخميس من النادي الناشط في الرابطة الأولى المحترفة ''موبيليس''.

وصرح محمد جبار، المدير العام للشبيبة لوكالة الأنباء الجزائرية بأن نغيز أمضى اليوم على عقد يمتد إلى غاية نهاية الموسم الجاري و لكنه قابل للتجديد.

ويخلف المدرب الجديد، الذي سبق له وأن عمل في الطاقم الفني للمنتخب الجزائري ما بين 2015 و2017، زميله كريم خودة، المستقيل من منصبه الإثنين المنصرم،ليصبح بذلك المدرب الثالث الذي يشرف على حظوظ ''نسور'' الصحراء هذا الموسم الذي بدأه معهم فؤاد بوعلي.

من جهته، كان نغيز قد أشرف في بداية الموسم على نصر حسين داي من الرابطة الأولى، قبل أن ينتقل إلى البطولة السعودية للعمل مع نادي أحد، ولكن نتائجه لم تخدمه ليتم فسخ عقده مؤخرا.