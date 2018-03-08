الكاف يعاقب الأهلي المصري
رياضة
8 مارس 2018 () - ف.ن/ وكالات
ينتظر نادي الأهلي المصري عقوبات مالية قد تصل إلى 20 ألف دولار بعد أحداث الشغب التي ارتكبها جمهوره خلال مباراة مونانا الغابوني في ذهاب دوري أبطال إفريقيا .
وكشف حمادة شادي مسؤول الشركة الراعية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لصحيفة "اليوم السابع " أن مراقب المباراة سيدون كل ما حدث في تقرير مفصل مشيرا إلى أن العقوبة ستكون مقسمة ما بين الشماريخ وشغب الجمهور .
وأضاف أن جماهير الأهلي لم يكن لديها أي حجة في الهجوم على الشرطة وتكسير الكراسي والقيام بأي أعمال شغب خاصة أن الفريق أنهى المباراة فائزا برباعية نظيفة .
وأشار شادي إلى أن الاتحاد الإفريقي سيحذر الأهلي من مضاعفة العقوبة في حال تكرار جماهيره هذه الأفعال .