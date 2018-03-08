أكدت صفحة "إسرائيل بالعربية" على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك أن قناة "مكان" الفضائية الصهيونية ستبث مباريات مونديال 2018 مجانا.

وكتبت الصفحة الإسرائيلية "بشرى سارة لعشاق الرياضة ومباريات كأس العالم هذا الصيف .. يمكن لعشاق الرياضة في الدول القريبة، الأردن، ولبنان، ومصر، وفي الضفة الغربية من متابعة مباريات المونديال مجانا على قناة "مكان" الفضائية الإسرائيلية التي ستبث معظم مباريات كأس العالم عبر الأقمار الاصطناعية".

وأضافت "اقتنت هيئة البث حقوق نقل المباريات من روسيا هذا الصيف كما سيتمكن المهتمون من دول الجوار من مواكبة تحليلات طاقم الإعلاميين العرب باللغة العربية"

للتذكير ستنطلق النسخة الـ21 لكأس العالم التي تستضيفها 11 مدينة روسية، في الـ14 من يونيو المقبل، حيث تواجه روسيا المنتخب السعودي في لقاء الافتتاح على أن يسدل الستار على البطولة في الـ15 من يوليو في العاصمة الروسية موسكو. وتشهد البطولة مشاركة 32 منتخبا من بينها 4 منتخبات عربية وهي المغرب، مصر، تونس والسعودية.