ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع أفراد الجمارك الجزائرية،أمس بعين قزام مركبة رباعية الدفع وأجهز كشف المعادن ومولدات كهربائية.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الخميس أنه في إطار محاربة الجريمة المنظمة، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع أفراد الجمارك يوم 07 مارس 2018 بعين قزام، مركبة (01) رباعية الدفع وسبعة (07) أجهزة للكشف عن المعادن وإحدى عشر (11) مطرقة ضغط وإحدى عشرة (11) مولدا كهربائيا.



من جهة أخرى، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببسكرة، مهربا كان على متن شاحنة مُحملة بـ (18156) وحدة من مختلف المشروبات، في حين تم توقيف (15) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من بشار وأدرار وتلمسان.