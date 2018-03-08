قُتِلَ أكثر من 900 مدني، بينهم 188 طفلاً، منذ بدء قوات الجيش السوري حملتها العسكرية على الغوطة الشرقية، وفق ما أحصى "المرصد السوري لحقوق الإنسان" الخميس.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة "فرانس برس"، إن حصيلة القتلى منذ بدء الهجوم في 18 فيفري بلغت 905 مدنيين، بعد مقتل 7 في غارة استهدفت اليوم الخميس بلدة زملكا.

وشهدت المنطقة المحاصرة يوماً دامياً أمس الأربعاء، قُتِلَ فيه 91 مدنياً على الأقل، بحسب المرصد الذي أفاد عن تجدد الغارات السورية والروسية وقصف بالبراميل المتفجرة خلال ساعات الليل وصباح الخميس على بلدات عدة.

ويشن الجيش السوري حملة عنيفة على مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية، يتخللها قصف جوي وصاروخي ومدفعي كثيف. كما صعدت منذ الأسبوع الماضي هجومها البري، لتتمكن من السيطرة على أكثر من نصف مساحة الغوطة الشرقية المحاصرة. وتوشك حالياً على فصل مناطق سيطرة الفصائل إلى شطرَيْن، شمالي يضم دوما وجنوبي تعد حمورية أبرز بلداته.