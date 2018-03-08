أطلق الهلال الأحمر الجزائري اليوم الخميس حملة تضامنية مع المهاجرين من جنوب الصحراء المتواجدين بمدينة وهران و هذا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

و نظمت هذه الحملة التضامنية التي أعطى إشارة انطلاقها والي وهران مولود شريفي بالتنسيق مع الكشافة الإسلامية الجزائرية و مديرية النشاط الاجتماعي رفقة وحدتها الممثلة في الإسعاف الاجتماعي و الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات.

وتم تخصيص قافلة تضامنية تضمنت حافلة صغيرة لنقل المتطوعين و سيارات نفعية لنقل المساعدات لهؤلاء المهاجرين حيث جابت القافلة العديد من شوارع المدينة لاسيما الأماكن التي يتواجد بها هؤلاء المهاجرين الأفارقة على غرار شارع ميلينيوم بئر الجير و نهج الجيش الوطني الشعبي بحي أسامة و حي العثمانية و الحمري قرب ملعب أحمد زبانة إضافة إلى منطقة عين البيضاء التابعة لبلدية السانية أين تقطن أكثر من 50 عائلة لرعايا أفارقة من مختلف الجنسيات.

و قد تفاجأ هؤلاء الرعايا بهذه المبادرة و بهذه المساعدات التي سلمها إياهم منظمو هذه العملية التضامنية. وبهذه المناسبة، تسلمت النساء ورودا فيما وزع المتطوعون حوالي 200 طرد يحتوي على لعب للأطفال و مواد غذائية و ألبسة.

و في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أكد رئيس اللجنة المحلية للهلال الأحمر الجزائري بن موسات محمد أن هذه المبادرة الإنسانية التي ساهم فيها العديد من فاعلي الخير تعتبر امتدادا للنشاطات الموجهة لأشقائنا الأفارقة حفاظا على كرامتهم. كما أوضح أن الأمر يتعلق بأكبر عملية لسنة 2018 و تأتي تدعيما لمبادرات أخرى يقوم بها الهلال الأحمر الجزائري و شركائه بتوزيع وجبات ساخنة و ألبسة و أغطية خلال فصل الشتاء.