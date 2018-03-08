قال مسؤولون في مطار القاهرة الدولي إن 100 مصري عادوا إلى القاهرة بعد ترحيلهم من ألمانيا بسبب انتهاكات تصريح الإقامة، في أول إجراء من نوعه من قبل برلين.

ونقلت "أسوشيتد برس" عن المسؤولين أن المصريين المرحلين وصولوا على متن رحلة طيران قادمة من فرانكفورت، الأربعاء.

وتحقق السلطات المصرية مع المرحلين وفي الظروف المحيطة بترحيلهم. كما تحقق فيما إذا كان أي منهم مطلوبا في مصر أم لا.

وأضاف المسؤولون أن معظم المرحلين أفرج عنه، صباح الخميس، لكن هناك حوالي 12 شخصا منهم ما زالوا رهن الاعتقال.

وأشاروا إلى أن إيطاليا نظمت أيضا عملية ترحيل مماثلة في الماضي.