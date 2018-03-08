يمثل الحضور العنصر النسوي في صفوف مؤسسة الأمن الوطني أزيد من 10 بالمائة، حسبما ما جاء في رسالة للمدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، قرأها نيابة عنه اليوم الخميس بالجزائر العاصمة و بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة عميد شرطة محمد فيلالي.

وجاء في رسالة وجهها اللواء الهامل إلى العاملات بسلك الأمن الوطني للأمن العمومي لولاية الجزائر أن نسبة حضوره المرأة في صفوف الأمن الوطني حاليا يفوق 10.22 بالمائة من التعداد العام للتشكيلة البشرية و"النسبة ذاتها مرشحة للإرٍتفاع تماشيا مع مخططات التوظيف المستقبلية".

ولدى تطرقه إلى مكانة المرأة في جهاز الأمن أشار إلى أن الإحصائيات تبرز "المنحى التصاعدي لتواجد المرأة في صفوف الشرطة ضمن مخطط إنتشار يراعى فيه خصائص منصب العمل والوضع الاجتماعي والارتباط العائلي للموظفة".