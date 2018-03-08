مهدت لجنة مكونة من إداريين وقضاة اليوم الخميس إجراءات الطرد من فرنسا، في حق الإمام الجزائري الهادي دودي، بناء على طلب وزير الداخلية، للاشتباه في قيامه بخطب تحرض على العنف.

وكانت محكمة بوش-دو-رون قد أمرت في 11 ديسمبر الماضي باغلاق مسجد السنة الذي يؤمه في مرسيليا لمدة ستة أشهر.

ثم قامت بعدها وزارة الداخلية الفرنسية، بإجراءات الترحيل ضد الإمام الجزائري.

ووجه مجلس الدولة للهادي تهما تتعلق بـ "نداءات للكراهية والعنف ضد المسيحيين، اليهود والشيعة".

ويأتي هذا القرار، الرغم أن الإمام الجزائري صاحب 63 عاما مقيم في فرنسا منذ ثمانينات القرن الماضي.