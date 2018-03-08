جدد رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس انتقاده لما وصفها بـ" السلطة السياسية القائمة"، معتبرا أن انشغالها الوحيد هو مواصلة مسارها حتى 2019، متشبثة بأمل ارتفاع مقبل لسعر المحروقات.

وفي كلمته بمناسبة عيد المراة قال بن فليس " إننا نحتفل بهذا اليوم وبلدنا يمر بظرف جد عصيب، يطبعه انسداد سياسيٌ، يزداد تعقيدا يوماً بعد يوم مع ارتفاع وتيرة الصراع بين دوائر السلطة السياسية القائمة مع اقتراب موعد الرئاسيات".

واضاف بن فليس "تعرف الجزائر اليوم، أزمة اقتصاديةً ومالية خانقة، حسب إقرار أعضاء من الحكومة ذاتهم، أزمة تدفع بنا مباشرة " نحو المجهول "؛ مع تفاقم غليان الجبهة الاجتماعية".

وحسب بن فليس فإن الانشغال الوحيد للسلطة هو "مواصلة مسارها غير المجدي، حتى 2019، وذلك لضمان بقاءها بوسائلها المعروفة و المعتادة"، مع رفضها الاستدابة لنداءات الحوار.

وتابع بن فليس "إن السلطة السياسة القائمة في بلادنا تفتقد لأية استراتيجية ناجعة لمواجهة الأزمة، ومتشبثة بأمل ارتفاع مقبل لسعر المحروقات وتبقى هذه السلطة كذلك عاجزة على وقف دوامة تدهور الظروف المعيشية التي تعرفها الجزائريات ويعرفها الجزائريون".