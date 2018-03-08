نقلت قناة تلفزيونية عن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قوله اليوم الخميس إن أنقرة ستجري عملية مشتركة مع الحكومة العراقية المركزية ضد المسلحين الأكراد في شمال العراق.

ونسبت قناة سي.إن.إن ترك إلى تشاووش أوغلو قوله للصحفيين على متن طائرة في طريقه من ألمانيا إلى النمسا إن عملية عفرين في شمال سوريا التي بدأت في 20 جانفي الماضي ضد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية ستستكمل بحلول ماي.

وأضاف أن العملية التي ستجري عبر الحدود مع العراق قد تبدأ بعد الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في ماي، في إشارة إلى أن القوات التركية قد تتحرك إلى شمال العراق بعد العملية الحالية.