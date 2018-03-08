قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية يوم الخميس أن نادي برشلونة ليس واثقا في أنه قام بما يلزم لضمان بقاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بين صفوفه حتى الاعتزال بإدراج شرط جزائي في تعاقده الجديد يبلغ 700 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة برشلونة ليست متأكدة من أن مبلغ الشرط الجزائي كافيا لمنع أندية أخرى من التعاقد مع ميسي في المستقبل.

وقال بانشو شرودر، المدير المالي لبرشلونة، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" التليفزيونية الرياضية: لقد وضعنا شرطا جزائيا اعتقدنا أنه كافي من أجل أن يعتزل ميسي في برشلونة، ولكننا كنا نعتقد قبل عام أن الشرط الجزائي لنيمار كان كافيا أيضا من أجل الاحتفاظ به ولكن في الصيف الماضي اتضح أنه ليس كذلك.

وردا على سؤال عما إذا كان يمكن لأحد أن يفعل مع ميسي ما فعله باريس سان جيرمان مع نيمار، أجاب شرودر قائلا: بالنظر إلى المستقبل أعتقد أنه أمر صعب ولكنني لا أملك بلورة سحرية وفي الوقت الحاضر الأمور تميل إلى الجنون قليلا.