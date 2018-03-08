كشف حلف شمال الأطلسي "الناتو"، عن تفاصيل الاتفاق العسكري والأمني مع قطر.

وأعلن الحلف، في بيان نشره على موقعه الرسمي عقب اجتماع أمينه العام ينس ستولتنبرغ، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مقر الناتو ببروكسل أمس الأربعاء، أنه وقَع اتفاقاً مع قطر يسمح لقواته وموظفيه بدخول وعبور قطر، واستخدام قاعدة العديد الأمريكية لتسهيل مهام وعمليات الحلف في المنطقة.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أعلن مساء أمس الأربعاء، توقيع اتفاقية عسكرية ثنائية بين الدوحة وحلف شمال الأطلسي "الناتو" بهدف ترسيخ الأمن والسلم في المنطقة.

وقال الشيخ تميم، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "قطر وحلف شمال الأطلسي تدشنان استراتيجية عسكرية ثنائية لترسيخ الأمن والسلم في منطقتنا". وأضاف: "ستعزز الاتفاقية التي وقعت اليوم جهود قطر والحلف في التعامل مع التحديات الأمنية التي تواجه عالمنا".