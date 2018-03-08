تساءل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، عن سبب حشد الولايات المتحدة كميات ضخمة من الأسلحة في الشمال السوري، رغم تصريحات واشنطن بأن تلك المناطق تم تطهيرها من تنظيم "داعش" الإرهابي.



جاءت تصريحات أردوغان في كلمة ألقاها خلال مشاركته في فعالية نظّمتها وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية التركية، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.



وقال أردوغان: "لماذا تحشدون كل هذه الأسلحة في الشمال السوري، ما دمتم تقولون أنكم طهّرتم المنطقة من داعش، هل تحشدون هذه الأسلحة كي تستخدموها ضدّنا؟".



وأوضح أنّ الولايات المتحدة أسّست في الشمال السوري 20 قاعدة، وأرسلت إلى تلك المنطقة أسلحة وذخائر كثيرة عبر 5 آلاف شاحنة وألفي طائرة شحن.



وعن عملية "غصن الزيتون" الجارية في منطقة عفرين بريف محافظة حلب السورية، قال أردوغان إنّ "القوات المشاركة في العملية استطاعت حتى اليوم تحييد 3 آلاف و89 إرهابياً".



وأردف الرئيس التركي، قائلاً: "نحن أمة نموت مرة ونحيا ألف مرة، وسنمضي في هذا الطريق على هذه الشاكلة".



وشدّد على أن بلاده كما حرّرت منطقة جرابلس بمحافظة حلب من الإرهابيين ضمن عملية "درع الفرات"، وسلّمتها لأصحابها فستحرر أيضا عفرين وستسلمها كذلك لأصحابها.