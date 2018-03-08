ثارت ثائرة برلمانيات وهران على رئيس المجلس الشعبي الولائي، لأنه لم يضمهن إلى قائمة المستفيدات من تكريم 8 مارس عيد المرأة. وتحركت البرلمانيات بقوة لاستلام ما يعتبرنه حقا، وثارت شوشرة في المجلس الذي أهدى للمكرمات من المنتخبات ”كوكوطات” كهربائية، يعني أواني طبخ جديدة. مع العلم أن كل المنتخبات في المجلس الشعبي الوطني عن ولاية وهران ينتمين إلى حزب جبهة التحرير الوطني، باستثناء واحدة تنتمي إلى التجمع الوطني الديمقراطي لم تشارك في ”ثورة الكوكوطات”.