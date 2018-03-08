استدل أحد الدكاترة الذين شاركوا في ملتقى حول دور اللغة العربية في ترسية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنظم بالأغواط مؤخرا، بالمعلق الرياضي حفيظ دراجي الذي قال إنه يستعمل معجما لغويا رياضيا في تعليقه بلغة عربية راقية تتجلى فيها خصائص الصوت العربي الأصيل من تنغيم ونبر كان عميق الأثر في لغة الخليجيين، وأصبحت بعض المخابر والمراكز تعتمد على مقاطع فيديو لتعليقاته لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. فلماذا لا يتم برمجة مقاطع للقطات رياضية في مناهج التعليم للتعليق عليها من طرف التلاميذ لتطوير أدائهم اللغوي، كون لعبة كرة القدم من المحفزات القوية على التحدث والتفنن في الكلام؟