ارتفعت أسعار عقود النفط الآجلة، اليوم الجمعة، مع صعود أسواق الأسهم الآسيوية جراء ورود أنباء عن لقاء مرتقب بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وقال رئيس مكتب الأمن القومي في كوريا الجنوبية، مساء الخميس، بعدما أطلع مسؤولين في البيت الأبيض على المباحثات بين سيول وبيونغ يانغ إنه من المرجح أن يلتقي الرئيسان بحلول شهر ماي المقبل، وأن كيم تعهد بعدم إجراء المزيد من الاختبارات النووية أو الصاروخية.

من جانبه، ذكر البيت الأبيض أن ترامب سيقبل الدعوة في مكان وزمان سيُحددان لاحقا.



وأسفرت هذه الانباء عن صعود الأسهم الآسيوية وارتفاع عقود النفط الآجلة وفق ما قاله تجار.

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 63.79 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:25 بتوقيت غرينتش بارتفاع قدره 18 سنتا، أو ما يعادل 0.3 بالمائة، مقارنة مع الإغلاق السابق.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 60.25 دولار للبرميل بزيادة 13 سنتا تعادل 0.23 بالمائة.