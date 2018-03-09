تمكنت قوات الشرطة القضائية بأمن ولاية الجلفة، ليلة أمس الخميس، من حجز سلاح ناري " بندقية صيد " وكمية معتبرة من المشروبات الكحولية كانت مخبأة بمسكن شخص مسبوق قضائياً.

و تعود القضية بعد تلقي ذات العناصر معلومات مؤكدة، مفادها حيازة أحد الأشخاص لكمية من المشروبات الكحولية قصد ترويجها.

و بعد التأكد من صحة المعلومات نصب عناصر الشرطة كمينا محكما مكنهم من توقيف المشتبه فيه على متن إحدى المركبات، وبحوزته كمية أولية من المشروبات الكحولية.

و بعد التحقيق معه تم العثور على كمية ثانية من هذه المشروبات داخل مسكنه بأحد أحياء مدينة الجلفة قدرها 3059 وحدة مشروب كحولي من مختلف الأنواع والأحجام، أجنبية ومحلية الصنع.

كما عُثر بذات المسكن على سلاح ناري " بندقية صيد " و25 خرطوشة.

وتم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة الذي أمر بوضعه رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمته.