قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا إن قافلة مساعدات عبرت خط الجبهة ودخلت الغوطة الشرقية وفي طريقها الآن لمدينة دوما، حسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن اللجنة.

وتضم القافلة ، حسب ذات المصدر، 13 شاحنة تحمل إمدادات غذائية لم يتسن تسليمها، يوم الإثنين، حينما أوقفت قافلة سابقة تنزيل حمولتها وغادرت المكان بسبب استمرار القتال.

وكانت قافلة مشتركة بين الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر السوري دخلت الإثنين الماضي إلى الغوطة الشرقية المحاصرة وسلمت 247 طنا من المساعدات الطبية والغذائية إلى مدينة دوما، كبرى مدن الغوطة الشرقية.

إلا أنها اضطرت إلى المغادرة قبيل المساء دون أن تفرغ كامل حمولتها التي سلمتها "تحت القصف"، بحسب الأمم المتحدة.