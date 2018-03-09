أعلن مجلس مدينة ويلفا الإسبانية عن توصله لاتفاق مع شركة "Eurosamop" لبيع نادي ريكرياتيفو ويلفا لكرة القدم، الذي يعتبر النادي الأقدم في إسبانيا.

الاتفاق الذي أعلن عنه مجلس المدينة المالك للنادي، والذي باع النادي للشركة نظير واحد أورو فقط لا غير، سيقوم بسداد الديون المستحقة على النادي، حيث تقدر الديون بـ 7.6 مليون أورو لمصلحة الضرائب.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية فإن الشركة ستحصل على جميع أسهم النادي بشرط سداد الديون.

ويعاني النادي من ضائقة مالية منذ عدة سنوات وكان على وشك إعلان إفلاسه. هذا وقد تأسس النادي في عام 1889 و يعتبر أقدم نادي في إسبانيا.