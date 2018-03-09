أعلن رئيس الائتلاف السوري المعارض رياض سيف عن استقالته، أمس الخميس ، بسبب تدهور وضعه الصحي حسب ما ذكره موقع "روسيا اليوم".



وجاء في رسالة وجهها رياض سيف، أمس الخميس، للهيئة العامة للائتلاف "أقدم لكم استقالتي من رئاسة الائتلاف، آملا أن توفقوا باختيار رئيس جديد"، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح في مهمتهم".



وأرجع سيف سبب استقالته إلى تدهور حالته الصحية قائلا :"لقد ساء وضعي الصحي في الفترة الأخيرة، ولم أعد قادرا على القيام بواجباتي في رئاسة الائتلاف".



وجرى انتخاب رياش سيف رئيسا للائتلاف السوري المعارض في ماي 2017 ، وهو الرئيس السادس لهذه الهيئة المعارضة، إذ يُعتبر أحد أبرز وجوه المعارضة السورية .



ومن المرتقب أن تنعقد اجتماعات الائتلاف قريبا، فيما يبقى اسم من سيكون رئيسا جديدا صعب التوقع في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المعارضة.