تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ولاية البويرة، أمس الخميس، من تدمير 13 لغما تقليدي الصنع ومخبأين يحتويان على هواتف محمولة مفخخة و قنابل تقليدية الصنع و 500 غرام من المواد المتفجرة ومعدات تفجير، مواد غذائية وأدوية وأغراض أخرى إضافة إلى استرجاع كمية من الذخيرة، وفقا لما جاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني.



وجاء في البيان أنه في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي خمسة مهربين بتمنراست وعين قزام، وحجزت سيارتين رباعيتي الدفع ، دراجتين ناريتين، 250 كلغ من النحاس والكوابل الهاتفية، معدات للتنقيب عن الذهب، وكمية من المواد المتفجرة.



كما حجزت مفارز أخرى 470 كيلوغرام من أوراق التبغ بالوادي، و ثمانية آلاف و 148 لتر من الوقود بكل من سوق أهراس تبسة والطارف كانت موجهة للتهريب.



وفي إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي و حرس الحدود 110 مهاجرين غير شرعييين من جنسيات مختلفة بكل من تمنراست، أدرار، بشار، تلمسان وعين تيموشنت.