توصل اليوم الجمعة المجلس الوطني لجبهة القوى الاشتراكية إلى حل توافقي قد يجنب انفجار الحزب.

وأعلن "الأفافاس" عن عقد مؤتمر وطني استثنائي في 20 أفريل 2018 لانتخاب عضوين جديدين في الهيئة الرئاسية التي تضم: محند أمقران شريفي، عزيز بلول، وعلي العسكري الذي قرر العودة بعد انسحابه مؤخرا.

وكانت أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لجبهة القوى الاشتراكية قد انطلقت اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة حيث تضمن جدول الأعمال بحث الوضع الداخلي للحزب الذي يشهد أزمة تنظيمية.

وتنظم هذه الدورة المنعقدة برئاسة الأمين الوطني الأول للحزب محمد حاج جيلاني في جلسة مغلقة على خلفية حالة عدم الاستقرار التنظيمي إثر استقالة ثلاثة أعضاء في الرئاسة الجماعية للحزب التي تعد خمسة أعضاء وهم علي العسكري وسعيدة ايشلامن ورشيد حاليت.

وعلى ضوء هذا الوضع طالب مناضلو الحزب بتنظيم مجلس استثنائي خلال اجتماع المجلس الوطني المنعقد في 16 فيفري المنصرم.

وبإعلانه قرار الانسحاب من هذه الهيئة كان العسكري قد كتب في رسالة وجهها إلى الحزب أن انسحابه يقتضي تلقائيا تنظيم مؤتمر استثنائي" مستندا أساسا إلى المادة 48 من القانون الأساسي التي تنص على أنه "في حال تقلص عدد أعضاء الهيئة الرئاسية إلى أقل من ثلاثة فإنه يتعين تنظيم مؤتمر استثنائي لانتخاب هيئة رئاسية جديدة".