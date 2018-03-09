أمر أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الأبيض سيدي الشيخ جنوبي البيض بوضع امرأة حامل بطريقة غير شرعية وعشيقها وممرضتين رهن الحبس المؤقت بعد ضبطهم في حالة تلبس أثناء شروعهم في محاولة إجهاض.

وقد تمت العملية حسب مصادرنا الأمنية بعد استغلال معلومة مؤكدة تفيد بوجود امرأة في العقد الثاني حامل بطريقة غير شرعية وتريد التخلص من جنينها، وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية باشرت الشرطة التحقيق مع تفعيل العمل الاستعلاماتي ومراقبة تحركات المرأة الحامل التي تقربت من ممرضتين لمساعدتها على التخلص من جنينها، وفي هذه الأثناء تم القبض على المتورطين رفقة عشيق المرأة الحامل، وبعد استكمال كافة إجراءات التحقيق تم تقديم الموقوفين الأربعة أمام وكيل الجمهورية الذي أودعهم الحبس في انتظار محاكمتهم في قضية إجهاض غير شرعية.