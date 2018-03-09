قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "الأحكام أو النصوص التي أخبرنا بها الله بوضوح في القرآن الكريم، لم ولن تتغير أبدًا".

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، اليوم الجمعة، بمقر حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، في العاصمة أنقرة.

وأضاف: "لا شك أن هناك مبادئ لم تتغير ولن تتغير أبدا، وعلى سبيل المثال الحقيقة التي لن تتغير أبدًا أن الإسلام هو خاتم الرسالات، ولا يمكن لأحد تغيير تلك الحقيقة".

وأكد أردوغان أن "ديننا الإسلام وكتابنا القرآن الكريم وأحكامه سارية حتى يوم القيامة، بأمر ربنا عزّ وجل".

وتابع أردوغان " النصوص لا تتغير أبداً. ولكن الاجتهادات التي تتم في ضوء تلك النصوص، والقواعد التي تتطور وما يقابلها من تطبيق فعلي فالطبع ستتغير طبقاً للزمان والظروف والإمكانات".

وكانت تصريحات نسبت للرئيس التركي أمس الثلاثاء اعتبر فيها أنه من الضروري تحديث أحكام الإسلام، مشيرا إلى أنه لا يمكن تطبيق أحكام صدرت قبل قرون في العصر الحالي.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في فعالية نظمتها وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية التركية، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة،: "يدلي بعض رجال الدين بتصريحات ويصدرون فتاوى حول المرأة لا مكان لها في ديننا".

وأضاف أردوغان: "هم لا يعيشون في عصرنا وإنما في عالم آخر، هم عاجزون لدرجة أنهم لا يعلمون بأن الإسلام يحتاج للتحديث".

وأوضح أردوغان "لا يمكن تطبيق الإسلام بأحكام صدرت قبل 14 و15 قرنا، وتطبيق الإسلام يختلف بحسب المكان والزمان والظروف وهنا يكمن جمال الإسلام".

ودعا الرئيس التركي إلى إعادة فتح باب الاجتهاد لكي يكون الإسلام قادرا على قيادة الحياة الحديثة.