تعرض مسجد في مدينة “لاوفن” بولاية بادن فورتمبيرغ جنوب غربي ألمانيا، إلى هجوم بزجاجات حارقة على يد مجهولين.

وأفاد الأمين العام لتجمع رؤية الأمة الإسلامية، “بكر ألطاش”، اليوم الجمعة، أن مسجد “أق شمس الدين”، تعرض إلى اعتداء على يد مجهولين، ما أسفر عن وقوع خسائر مادية.

وأعرب المتحدث عن قلقه حيال تصاعد وتير العنف ضد المسلمين ومساجدهم في أوروبا.

ودعا ألطاش السلطات الأمنية في الولاية إلى التحرك للكشف عن المهاجمين، مؤكداً ضرورة أن لا تصبح اعتداءات الإسلاموفوبيا من الأمور غير المهمة في البلاد.

وتفاعلا مع الهجوم، فتحت الشرطة الألمانية تحقيقاً حول الحادث، لمعرفة المتورطين فيه.