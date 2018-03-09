حسم اتحاد الحراش اليوم الجمعة قمة مؤخرة الترتيب ضد شبيبة القبائل بهدفين نظيفين ضمن مقابلات الجولة 22 للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وسجل أهداف اللقاء الذي احتضنه ملعب الفاتح نوفمبر بالمحمدية في الجزائر العاصمة كل من بوقروة في الدقيقة 9 وبوقش في الدقيقة 76.

وبهذا الفوز يرتقي اتحاد الحراش غلى المركز 14 برصيد 21 مناصفة مع دفاع تاجنانت الذي تنقصه مقابلة سيجريها غدا ضد نادي بارادو، فيما تجمد رصيد شبيبة القبائل عند النقطة 22 في المركز 12 منصفة مع اتحاد بسكرة.

وستجري باقي مقابلات هذه الجولة غدا ويوم الاثنين.

شباب بلوزداد - أولمبي المدية 0 - 0

اتحاد بسكرة - اتحاد الجزائر 0 - 1

وفاق سطيف - شباب قسنطينة 1 - 0

اتحاد الحراش - شبيبة القبائل 2 - 0

السبت 10 مارس:

اتحاد بلعباس - اتحاد البليدة (16:00سا)

دفاع تاجنانت - نادي بارادو (16:00سا)

نصر حسين داي - شبيبة الساورة (16:00سا)

الاثنين 12 مارس:

مولودية الجزائر - مولودية وهران (17:00سا)

الترتيب نقاط لعب

1. شباب قسنطينة 42 22

2. مولودية وهران 38 21

3.اتحاد الجزائر 35 22

4 . مولودية الجزائر 34 21

5. وفاق سطيف 33 22

6 . نادي بارادو 32 21

-- . شبيبة الساورة 32 21

8 . نصر حسين داي 31 21

9 . أولمبي المدية 25 22

10. شباب بلوزداد 24 22

11. اتحاد بلعباس 23 21

12. اتحاد بسكرة 22 22

--. شبيبة القبائل 22 22

14. اتحاد الحراش 21 22

--. دفاع تاجنانت 21 21

16. اتحاد البليدة 15 21.