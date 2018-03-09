ارتقى كل من شبيبة بجاية ومولودية بجاية إلى صدارة الرابطة المحترفة الثانية رفقة جمعية عين مليلة بعد إجراء مقابلات الجولة الثانية والعشرون اليوم الجمعة.

وحقق ناديا بجاية الشبيبة والمولودية فوزين مهمين على حساب شبيبة سكيكدة (0-1) ووداد تلمسان (3-1) على التوالي، جعلهم يلتحقون بالصدارة التي أصبحت ثلاثية برصيد 42 مستغلين تعادل جمعية عين مليلة في باتنة بهدفين في كل شبكة.

وجاءت النتائج كاملة على النحو التالي:

مولودية سعيدة - شباب عين فكرون 1 - 0

جمعية وهران - سريع غليزان 2 - 1

مولودية بجاية - وداد تلمسان 3 - 1

مولودية العلمة - غالي معسكر 2 - 1

أمل بوسعادة - أهلي برج بوعريريج 2 - 0

شبيبة سكيكدة - شبيبة بجاية 0 - 1

شباب باتنة - جمعية عين مليلة 2 - 2

أولمبي الشلف - رائد القبة 2 - 1

الترتيب نقاط لعب

1. جمعية عين مليلة 42 22

--. شبيبة بجاية 42 22

--. مولودية بجاية 42 22

4. شبيبة سكيكدة 38 22

--. أهلي برج بوعريريج 38 22

6. أولمبي الشلف 36 22

7. سريع غليزان 33 22

8. جمعية وهران 30 22

--. مولودية سعيدة 30 22

10. أمل بوسعادة 27 22

11. رائد القبة 23 22

-- . مولودية العلمة 23 22

13. غالي معسكر 22 22

14 وداد تلمسان 21 22

15. شباب عين الفكرون 19 22

16. شباب باتنة 19 22.