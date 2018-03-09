قال القائم بأعمال المملكة المغربية في العاصمة السويسرية جنيف حسن بوكيلي، إن الوفد المغربي يستنكر ما وصفه بـ"عداء الجزائر للمغرب وصحرائه والذي حولته إلى عقيدة".

وأضاف المسؤول المغربي خلال نقاش تفاعلي مع المندوب السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين "نأسف لإصرار الجزائر على إفساد النقاشات داخل المجلس من خلال إثارتها لخلافها السياسي مع المغرب حول الصحراء"، بحسب صحيفة هسبريس.

وأشار إلى أن "الشيء الوحيد الذي يجب تحريره من ا لاستعمار في منطقتنا، هو طريقة تفكير الدبلوماسية الجزائرية تجاه المغرب ووحدته الترابية".