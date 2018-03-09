وصف وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى البعض ممن اتخذ السلفية كمنهج حزبي، مضللين من يخالفهم بأنهم ليسوا من السلفية في شيئ.

وكتب بن عيسى منشورا على صفحته الرسمية في الفايسبوك بعنوان " يا سلفية الجزاير هكذا كونوا أو لا تكونوا"، قائلا " قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: (السلفيَّة هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ؛ لأنهم هم الذين سلفونا وقدمونا وتقدموا علينا، فاتباعهم هو السلفية)".

وأضاف عيسى "عندما أقرأ هذا الجواب للشيخ ابن العثيمين رحمه الله لا أَجِد معنى لما يطلق عليه السلفية إلا الإسلام الذي يُؤْمِن به كل المسلمين في الجزائر وفِي غيرها...أما اتِّخاذ السلفيَّة كمنهج خاص ينفرد به الإنسان ويضلل من خالفه من المسلمين ولو كانوا على حقٍّ واتخاذ السلفية كمنهج حزبي فلا شكَّ أن هذا خلاف السلفيَّة".

وتابع عيسى " بعض من انتهج السلفيَّة في عصرنا هذا صار يضلِّل كل من خالفه ولو كان الحق معه، واتَّخذها بعضهم منهجاً حزبيّاً كمنهج الأحزاب الأخرى التي تنتسب إلى الإسلام، وهذا هو الذي يُنكَر ولا يُمكن إقراره ... فالسلفيَّة بمعنى أن تكون حزباً خاصّاً له مميزاته ويُضلِّل من سواهم: نقول هؤلاء ليسوا من السلفيَّة في شيء".