تمكنت، أمس، مصالح الدرك الوطني بڨالمة ، من استرجاع 26 رأسا من الغنم ، كانت محل سرقة من مجهولين، بعدما عُثر عليها مذبوحة ومعروضة للبيع ، بمقصبة تابعة لأحد الجزّارين بمدينة ڨالمة.

استنادا إلى مصادر مطلعة، فإنّ العملية تمّت في أعقاب تقدم صاحب قطيع الأغنام ببلاغ إلى مصالح الدرك، عن تعرض رؤوس الأغنام إلى السرقة من طرف مجهولين، حيث تحركت مصالح الدرك بتكثيف تحرياتها وتحقيقاتها، لاقتفاء أثر الجناة ومصير قطيع الأغنام المسروق.

وحسب المصادر نفسها ، فإنّ اكتشاف رؤوس الأغنام المسروقة، تمّ التعرّف عليه من صاحب القطيع، من خلال رؤوسها المقطوعة التي كانت داخل المقصبة، ليخطر مصالح الدرك التي تنقلت إلى عين المكان، أين قامت بحجز رؤوس الماشية المسروقة، وباشرت تحقيقا مع صاحب المقصبة، لمعرفة مصدر القطيع المسروق.