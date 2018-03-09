حسم فريق الدحيل الذي يدربه الجزائري جمال بلماضي تتويجه بدرع الدوري القطري للموسم الثاني على التوالي، والسادس في تاريخه، بعد فوزه على الخريطيات بخمسة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم باستاد الخور في إطار مباريات الجولة العشرين من المسابقة، بعد خسارة ملاحقه المباشر السد بهدفين لهدف أمام أم صلال اليوم ايضا.

وتوج الدحيل باللقب للمرة السادسة في آخر ثماني سنوات بينها خمسة تحت اسم لخويا قبل تغيير اسم النادي بعد نهاية الموسم الماضي إلى الدحيل.

ورفع الدحيل رصيده إلى 54 نقطة بفارق ثماني نقاط عن السد قبل جولتين على النهاية، بينما ظل الخريطيات في المركز قبل الأخير برصيد 13 نقطة وأم صلال في المركز الخامس برصيد 31 نقطة.. ولن تؤثر نتيجة مباراتي الدحيل الأخيرتين أمام المرخية والسيلية في تتويجه باللقب.

ولم يخسر الدحيل في 20 مباراة حتى الآن.. ونجح خطه الهجومي في تسجيل 77 هدفا في شباك منافسيه في حين استقبلت شباكه 23 هدفا.

ورغم اعتماد المدرب جمال بلماضي على تشكيلة منقوصة من عدة عناصر أساسية بالنظر إلى ضغط المباريات، حيث جلس كل من يوسف المساكني وكريم بوضياف ولوكاس مينديز وسلطان البريك على دكة البدلاء، مع تواجد لويس مارتن خارج القائمة، فإن ذلك لم يمنع الدحيل من اكتساح منافسه الذي يعاني من أجل ضمان البقاء في الدوري.