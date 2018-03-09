أمر قاضي التحقيق لدى محكمة بغرداية، نهاية الأسبوع، بإيداع 5 أشخاص الحبس المؤقت، ووجه لهم تهم تشكيل جماعة أشرار وحيازة ذخيرة من الصنف الخامس، كما أمر بحجز 4000 خرطوشة صيد كان أحد المتهمين الخمسة بصدد بيعها في الجنوب.



يواصل محققون من أمن دائرة الڤرارة بولاية غرداية تتبع خيوط شبكة تعمل على تسويق الذخيرة التي يجري تهريبها من الخارج، بعد إيقاف 5 أشخاص محل اشتباه بالانتماء لتشكيل إجرامي يمتد عبر عدة ولايات من الجلفة إلى الأغواط وصولا إلى غرداية، وقد أوقفت شرطة الڤرارة بولاية غرداية، خلال الأسبوع الماضي، 5 أشخاص في إطار تحقيقات حول شبكة تعمل على تسويق ذخيرة تستعمل في الصيد.



وكشف مصدر من أمن ولاية غرداية أن الشبكة التي يجري التحقيق بشأنها، كانت محل رصد ومتابعة من قبل محققين في الشرطة القضائية بأمن دائرة الڤرارة ولاية غرداية، حيث نصب عناصر الأمن كمينا لسيارتين كانتا محل استغلال في نقل الذخيرة الحية بغرض تسويقها، وأسفر تفتيش السيارتين عن حجز 4 قناطير من الذخيرة بمجموع 4 آلاف خرطوشة مهربة من الخارج، كما واصل المحققون العمل على القضية بعد تمديد الاختصاص القضائي لعدة ولايات. ومن بين المحجوزات مبلغ مالي و10 هواتف نقالة، وسيارتان سياحيتان، ويجري حاليا التحقيق مع المتهمين على مستوى القضاء لتفكيك لغز وصول هذه الكمية الكبيرة من الذخيرة إلى الجزائر، والتي يعتقد أنها هربت عبر الحدود البرية.



وفي ولاية عنابة تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بسيدي عمار بأمن عنابة، نهاية الأسبوع الماضي، من تفكيك شبكة مختصة في إنشاء ورشة سرية لصناعة ذخيرة الصيد من دون رخصة، بمنطقة عين الباردة القريبة من ولاية ڤالمة، مع توقيف شخصين مشتبه فيهما، سيتم عرضهما على السيد وكيل الجمهورية بمحكمة الحجار في غضون أربع وعشرين ساعة القادمة.



وحسب مصدر من مديرية أمن عنابة، فقد مكنت العملية من حجز مواد محظورة دون ترخيص من السلطة المؤهلة، من بينها 3 كلغ من مادة الزئبق الرمادي وآلة ضغط الخراطيش، وكذا 31 غراما من مادة البارود.



وأضافت المصادر ذاتها أن عملية تفتيش الورشة ومقر إقامة الموقوفين الاثنين، أسفرت عن استرجاع 7 كلغ من الرصاص و6 خراطيش فارغة، بالإضافة إلى 36 خرطوشة عيار 16 ملم و15 مغلاقا من مادة الفلين و94 مقذوفا مخروطيا مسننا، علاوة على 61 عازلا بلاستيكيا، 4.9 كيلوغرام من مادة البارود عيار 9 و61 مقذوفا كرويا.



