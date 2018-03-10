الوزير السابق للخارجية الجزائرية لخضر الإبراهيمي قدم شهادة مهمة مفادها أن الرئيس بوتفليقة بكامل صحته ويمارس مسؤولياته الكاملة في الرئاسة، وأنه هو المسؤول لوحده عن تسيير البلاد! يتابع الملفات ويتخذ القرارات المناسبة.. وأنه بالفعل هو الذي يحكم، والدليل أنه أبعد العماري والتوثيق من السلطة! وأنا بدوري أشهد أنن لخضر الإبراهيمي هو الآخر في كامل قواه العقلية ولم تعتره الشيخوخة السياسية، ودليلي على ذلك أنه لم ينجح في إنهاء أزمة أفغانستان ولم ينجح في إنهاء أزمة سوريا، وقبلها أزمة العراق، والسبب هو أنه يعمل بكامل قواه العقلية التي قيم بها أداء الرئيس بوتفليقة! هل يصدق الشاهد الإبراهيمي الذي لم ير شيئا أن الرئيس بوتفليقة هو الذي أبعد التوفيق؟! وهو الذي أبعد العماري؟! وقياسا على ذلك، فإن زروال هو أيضا الذي أبعد نزار! فهل العماري وتوفيق أقوى من نزار في المؤسسة العسكرية؟!

فعلا الرئيس بوتفليقة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة؟! ابن بله رحمه الله كان أيضا سنة 1965 قائدا أعلى للقوات المسلحة؟! والشاذلي أيضا كان قائدا أعلى للقوات المسلحة سنة 1992 في 11 جانفي! وبوضياف كان أيضا قائدا أعلى للقوات المسلحة! لو يعرف الجزائريون السبب الذي من أجله يقول الإبراهيمي لخضر هذه الشهادة مثلما يعرف ذلك الكومندان عز الدين قائد معركة الجزائر، لو يعرف الجزائريون ذلك لكفروا بالسياسة والسياسيين ومعهما الروس واليابانيين! وبالعرب والبربر ومعهم جميع المسلمين؟!

كيف يتماشى هذا الكلام مع قولك يا سيادة الوزير لو كان قرار فتح الحدود مع المغرب بيد بوتفليقة وحده لفعل! هل القرار بيد المغرب وهو الذي يرفض فتح الحدود أم بيد موريتانيا أم بيد من؟! كيف تقول إن بوتفليقة هو الذي يقرر في الجزائر ثم تقول إنه لا يستطيع اتخاذ قرار فتح الحدود؟ ما أحسن الصمت.

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