دفع الارتفاع الأخير في أسعار الوقود المقرر في قانون المالية للسنة الجارية بالكثير من أصحاب السيارات بولاية سكيكدة إلى استعمال مادة سير غاز، وهذا عن طريق تركيب الخزانات الخاصة بهذا النوع من الوقود، حيث إن بعض محطات نفطال التي شرعت في تركيب الخزانات قد سجلت إقبالا معتبرا على هذه الطريقة الجديدة التي لجأ إليها أصحاب سيارات الأجرة والسياحية نظرا لمعقولية أسعار سير غاز.



وحسب بعض العاملين بمحطات الوقود لنفطال، فإن ارتفاع أسعار الوقود ألزم العديد من أصحاب السيارات بتدعيم سياراتهم بخزانات سير غاز، مع توقع محدثنا توسع ظاهرة تزويد السيارات بالخزانات التي انتشر تركيبها عبر مختلف محطات نفطال عبر الوطن. الكثير من المواطنين، من جهتهم، أعربوا عن عجزهم عن مواصلة استعمال البنزين الذي ارتفعت أسعاره والشروع في تطبيقها مطلع السنة الجارية. وعليه، فإن اللجوء إلى استعمال خزان سير غاز أفضل بكثير وأسعاره جد معقولة ومدة استهلاكه تأخذ وقتا معتبرا عكس البنزين الذي أصبح استهلاكه شبه سريع أو ما يعرف بالخفيف، بالإضافة إلى ارتفاع السعر عكس مادة سير غاز الاقتصادية وحتى سعرها معقول.



