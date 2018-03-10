وضع وكيل الجمهورية لدى محكمة مازونة في غليزان، مجموعة أشرار مكونة من ثلاثة أشخاص مسبوقين قضائيا رهن الحبس بتهمة المتاجرة بالمخدرات والأقراص المهلوسة.

وتمكن عناصر مصلحة الأمن الحضري لبلدية القطار في غليزان من القبض على أفراد العصابة، بعد ورود بلاغ عن ثلاثة أشخاص يروجون الأقراص المهلوسة من مختلف الأنواع والكيف المعالج بمدينة مازونة، وأنهم يثيرون استياء المواطنين سيما سكان حي عين الجنة والجيران.

وتمت العملية بعد تفتيش المسكن بإذن من وكيل الجمهورية، حيث عُثرعلى كمية مخدرات وأنواع مختلفة من السموم.