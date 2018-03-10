قرر المعتقلون السياسيون الصحراويون ضمن مجموعة "أكديم إزيك" الموجودون في سجن آيت ملول، الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام ابتداء من أمس الجمعة، للمطالبة بترحيلهم إلى مدينة العيون المحتلة قصد التخفيف من معاناة عائلاتهم،وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصحراوية.

وأبرز المعتقلون في بيان لهم أن الإضراب يأتي "احتجاجا على الوضع المزري الذي يعيشونه داخل السجن، ومنعهم من الزيارات والفسحة ، وكذا منعهم من التواصل مع عائلاتهم عبر الهاتف، علاوة عالى الوضع الصحي الكارثي الذي يعيشونه".

وأكد المعتقلون عزمهم على تحقيق مطالبهم المشروعة وتشبثهم بمواقفهم التي لن تتغير ولن تتزحزح ، رغم الاعتقال والتعذيب، محملين الدولة المغربية كامل المسؤولية عما يترتب عليه دخولهم في الإضراب المفتوح عن الطعام.

وندد البيان بكافة أشكال التضييق والتعذيب التي تمارسها دولة الاحتلال في حق الشعب الصحراوي بمختلف شرائحه الاجتماعية، وعزم المعتقلين مواصلة نضالاتهم داخل الزنزانات حتى تحقيق كافة مطالبهم المشروعة ، معبرين عن تضامنهم مع كافة رفاقهم المعتقلين بمختلف سجون دولة الاحتلال المغربية.