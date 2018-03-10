أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم أمس الجمعة، تجار مخدرات وضبطت كميات من الكيف المعالج خلال عمليات متفرقة بكل من ولايتي تلمسان وبشار، حسب ما جاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم السبت.

وذكر البيان " في إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 09 مارس 2018، خلال عمليات متفرقة بكل تلمسان وبشار، أربعة تجار مخدرات وضبطت 26 كيلوغراما من الكيف المعالج".

فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بتلمسان أربعة أشخاص بحوزتهم ثلاثة أسلحة نارية وكمية من الذخيرة، حسب ذات البيان.

من جهة أخرى، أحبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي بتمنراست وبرج باجي مختار، محاولات تهريب من طرف ثلاثة أشخاص وحجزت شاحنة، 12 طنا من المواد الغذائية، 600 لتر من الوقود ومعدات تنقيب عن الذهب.

فيما تم توقيف خمسة مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من تبسة وعين صالح، وفقا لذات المصدر.