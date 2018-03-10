أنقذت القوات البحرية الليبية 125 مهاجرا غير شرعي، كانوا على متن قارب تعطل محركه قبالة مدينة الزاوية التي تقع 45 كلم غرب العاصمة طرابلس.

وقال المتحدث باسم القوات البحرية العميد أيوب قاسمي في تصريح صحفي، اليوم السبت، أن "دورية تابعة لحرس السواحل الزورق رأس ا جدير، تمكنت من إنقاذ عدد 125 مهاجرا غير شرعي، من بينهم 14 امرأة وأربعة أطفال".

وأوضح قاسم أن "عملية الإنقاذ تمت على بعد 16 ميلا بحريا قبالة سواحل الزاوية، وذلك بعد تعطل محرك القارب الذي كان يقل المهاجرين".

وأشار المتحدث باسم البحرية الليبية، إلا أنه تم نقل المهاجرين إلى قاعدة طرابلس البحرية أين تلقوا مساعدات إنسانية وطبية ، وسيتم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع تاجوراء.